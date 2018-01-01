Товары для установки

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Жидкость для разборки фар на полиуретановом герметике 500мл.
2.000 руб. /шт.Нет в наличии
Набор для бесконтактной химической полировки фар
3.900 руб. /комплектВ корзину
Щипцы для склеивания фар
2.500 руб. /шт.Нет в наличии
Бутиловый герметик для сборки автомобильных фар Orgavyl (USA) 4,57м.
800 руб. /шт.В корзину
Инструмент для вскрытия не разборных фар
3.500 руб. /комплектВ корзину
Светодиодная подсветка линз Дьявольские глазки
от 990 руб. /параВ корзину
RGB Дьявольские глазки для биксеноновых линз
2.500 руб. /комплектНет в наличии
Переходное кольцо для бленд (масок) с 3 дюймовой линзы на 2,5
250 руб. /параВ корзину
Набор для установки билинз в фары рефлекторного типа методом врезки
300 руб. /комплектВ корзину
Резиновые крышки заглушки для фар 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм
от 350 руб. /параВ корзину